Крім того, на деяких ділянках столичних доріг уже сталися ДТП.

Станом на ранок 16 березня у Києві спостерігаються традиційні затори. На декількох мостах та вулицях столиці ускладнено рух транспорту.

Так, як свідчать дані Google Maps, рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.

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На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Глибочицька, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, Володимирським узвозом, вулицями Богатирська, Олени Теліги.

Невеликі затори помітні на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Вадима Гетьмана, Борщагівська, проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Затори утворились на вулиці Центральній, Бориспільському шосе, проспекті Визволителів, вулиці Миропільській, бульварі Перова.

Крім того, на деяких ділянках столичних доріг уже ставилися ДТП. Тож краще оминати Володимирський узвіз біля метро Поштова площа, Новоросійську площу, вулицю Олени Теліги, проспект Перемоги у районі метро Берестейська. Також аварія сталася на вулиці В. Чорновола та на Кільцевій дорозі.

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Автор: Вікторія Гордієнко