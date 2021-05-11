Протести під ОП: ще двом учасникам акції на підтримку Стерненка пом'якшили запобіжні заходи

Артему Лисовцю та Давиду Гаджимурадову, підозрюваним у вчиненні хуліганських дій під час акції 20 березня на вулиці Банковій, замінили цілодобові домашні арешти на нічні.

Ще двом учасникам акції біля Офісу президента на підтримку активіста Сергія Стерненка пом’якшили запобіжні заходи. Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду, розглянувши апеляційні скарги захисників обох підозрюваних на рішення Печерського райсуду, яким обом було обрано цілодобові домашні арешти. Читайте такожВ Одесі суд долучив до справи Стерненка нові докази Тепер Артем Лисовець та Давид Гаджимурадов повинні перебувати вдома лише вночі. Акція протесту під ОП на підтримку Стерненка: довідка УНІАН 20 березня біля будівлі Офісу президента у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.

Станом на 30 березня десятьом учасникам акції повідомлено про підозри, стосовно декількох складено адміністративні протоколи.

Зокрема, у вчиненні хуліганських дій підозрюють, лідера громадського руху "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного, Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова, активіста цього ж руху Олексія Білковського, а також Давида Гаджимурадова та Євгена Строканя.

Всім їм було обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів, які потім апеляційний суд змінив на нічні.

У травні Гаджимурадову та Строканю додали підозри у нарузі над державними символами (ст. 338 Кримінального кодексу України). Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Хилюк

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