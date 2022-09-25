Псевдореферендуми на окупованих територіях – це привід перевіряти наявність у помешканні чоловіків для примусової мобілізації до ворожої армії.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.
"Це фарс від початку і до кінця. Людям не залишають вибору, до них приходять в квартири, в приватні будинки не просто жіночки з урнами для голосування та анкетами, а в супроводі озброєних людей у військовій формі", - сказав він.
За словами Гайдая, тих, хто голосують "проти", записують в окремий щоденник, але поки невідомо, що з ними робитимуть.
Також, наголосив він, псевдореферендум дасть змогу відшукати всіх чоловіків для примусової мобілізації.
"Цей референдум дає привід зайти в кожний будинок, квартиру і перевірити, чи є там чоловік. Вже є випадки, коли голосують "за", йому одразу вручають російський паспорт, повістку і забирають на фронт. Їм потрібно "гарматне м’ясо", - додав очільник ОВА.
Також Гайдай зазначив, що наразі забирати будуть всіх чоловіків, які залишились.
Псевдореферендуми РФ на території України
23-27 вересня окупанти проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.
Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.
24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" спостерігається низька явка на "виборчі дільниці". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.