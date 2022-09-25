Голова Луганськоъ ОВА прогнозує, що окупанти забиратимуть всіх чоловіків, які залишились, бо їм потрібне "гарматне м’ясо".

Псевдореферендуми на окупованих територіях – це привід перевіряти наявність у помешканні чоловіків для примусової мобілізації до ворожої армії.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це фарс від початку і до кінця. Людям не залишають вибору, до них приходять в квартири, в приватні будинки не просто жіночки з урнами для голосування та анкетами, а в супроводі озброєних людей у військовій формі", - сказав він.

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За словами Гайдая, тих, хто голосують "проти", записують в окремий щоденник, але поки невідомо, що з ними робитимуть.

Також, наголосив він, псевдореферендум дасть змогу відшукати всіх чоловіків для примусової мобілізації.

"Цей референдум дає привід зайти в кожний будинок, квартиру і перевірити, чи є там чоловік. Вже є випадки, коли голосують "за", йому одразу вручають російський паспорт, повістку і забирають на фронт. Їм потрібно "гарматне м’ясо", - додав очільник ОВА.

Також Гайдай зазначив, що наразі забирати будуть всіх чоловіків, які залишились.

Псевдореферендуми РФ на території України

23-27 вересня окупанти проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" спостерігається низька явка на "виборчі дільниці". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

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