Райвійськкоматам тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання "мобілізувати" 6 тис. місцевих жителів.

У Горлівці Донецької області внаслідок "мобілізації" до окупаційної армії практично не залишилось чоловіків.

Про це повідомило Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що райвійськкоматам тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання "мобілізувати" 6 тис. місцевих жителів.

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Тож, за даними розвідки, в місті проводиться розшук чоловіків призовного віку, тривають облави на Центральному ринку, місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо.

"Враховуючи попередні "призовні кампанії" та втечу великої кількості чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під "мобілізацію". Натомість, ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, чоловіки з Горлівки, яких раніше "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. "Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в окупованій Горлівці Донецької області 50 мобілізованих відмовились від подальшої участі у війні Росії проти України. Зокрема, були написані відповідні рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях.