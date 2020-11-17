На засіданні адвокати обговорили черговий випадок перешкоджання професійній діяльності адвокатів з боку суддів Вищого антикорупційного суду у справі про завдання збитків ДП НАЕК «Енергоатом» та ДП «Схід ГЗК».

Рада адвокатів України вирішила звернутися до Вищої ради правосуддя і запропонувати організувати широке обговорення проблем функціонування судової системи.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання РАУ.

На засіданні адвокати обговорили черговий випадок перешкоджання професійній діяльності адвокатів з боку суддів Вищого антикорупційного суду у справі про завдання збитків ДП НАЕК «Енергоатом» та ДП «Схід ГЗК».

Голова РАУ Лідія Ізовітова зазначила, що попри не одноразові звернення до міжнародних інституцій, органів державної влади і суддівського врядування, ситуація не змінюється.

Тому вона запропонувала звернутися до Вищої ради правосуддя для організації дискусійного майданчику, на якому адвокати і судді ВАКС могли б обговорити не лише проблемні питання взаємодії, а і роботу судової системи в цілому.

«Звертаємося до Вищої ради правосуддя для того, щоб вони, опікуючись незалежністю судової влади, започаткували, за нашою в тому числі ініціативою, національну дискусію з цих питань. Це питання стосується не тільки окремого суду, а всієї судової системи… Все це має відбуватися в межах дискусії про незалежність судової влади», - зауважила Ізовітова.

Учасники засідання підтримали цю пропозицію.

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Автор: УНІАН