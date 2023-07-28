Закон передбачає приєднання АТ "Магістральні газопроводи України" до ТОВ "ОГТСУ".

Верховна Рада прийняла в цілому закон (№9311-1) про оптимізацію структури оператора газотранспортної системи України.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" проголосували 250 депутатів.

За його словами, цей закон - "вимога МВФ, навіть дві". Він визначає правові та організаційні засади процедури передачі державі частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", якою володіє акціонерне товариство "Магістральні газопроводи України", шляхом приєднання товариства до Оператора.

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"Наслідком прийняття закону та його реалізації стане підвищення ефективності функціонування компанії, яка здійснює функції оператора газотранспортної системи України, та дозволить в повній мірі імплементувати цільову модель корпоративного управління оператора газотранспортної системи України, а також забезпечить Україні можливість доступу до інструментів надання підтримки Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом", - йдеться у пояснювальній записці до закону.

Законопроект був розроблений з метою забезпечення належного виконання Україною Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Україною та ЄС, та Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного між Україною та МВФ.

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