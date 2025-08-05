Йдеться про подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність.

У "Резерв+" зʼявилася відстрочка для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що для того, щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.

"Оформлюється відстрочка просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію – і згодом надійде сповіщення із результатом", - наголошують в Міноборони.

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При цьому нагадали, що відстрочки в "Резерв+" запустилися в листопаді 2024 року, й на сьогодні 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Кому надається відстрочка у 2025 році

Як повідомляв УНІАН, відстрочку дають особам, які мають інвалідність першої, другої або третьої групи. Також звільнені ті, кого визнали непридатним до служби за результатами ВЛК. Хвороби, за які дається відстрочка від мобілізації за станом здоров'я, зазначені наказі Міноборони №402.

Крім того, є відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами. На неї мають право розраховувати:

багатодітні батьки (троє і більше неповнолітніх дітей);

чоловіки, які самі виховують дитину віком до 18 років;

ті, хто доглядають за особою з тяжкою хворобою або інвалідністю.

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