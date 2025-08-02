У 'Резерв+' з'явиться новий тип штрафу, який можна сплатити без візиту до ТЦК

Для того, щоб послуга працювала належним чином, проводиться бета-тестування.

На початку серпня сервіс сплати штрафів в застосунку "Резерв+" розшириться, в ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, для того, щоб послуга працювала належним чином, проводиться бета-тестування. Для відпрацювання послуги там шукають людей, які мають штраф за подібне правопорушення.

"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення – сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", - зазначили в міністерстві.

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Сплата штрафів через "Резерв+"

Як повідомляв УНІАН, в липні у застосунку "Резерв+" запустився новий сервіс – сплата штрафів. Військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

В першій версії сервісу доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Для того, щоб сплатити штраф онлайн, потрібно оновити "Резерв+" до останньої версії і зайти в застосунок, потім - перейти до розділу "Штрафи онлайн", подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК. Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн – 50% від повної суми.

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