В Міноборони розповіли, що робити, якщо відстрочка в "Резерв+" не оформлюється.

У оновленні застосунку "Резерв+" додано нову відстрочку - для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони. Зазначається, що для того, щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відмітку про основне місце роботи та зарплатну ставку не меншу за 0,75.

Також потрібно мати відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії.

Відео дня

"Оформлюється відстрочка просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію - і згодом надійде сповіщення із результатом", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони додали, що якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в "Резерв+" не оформлюється - потрібно звернутись до закладу освіти - роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Застосунок Резерв+

В липні у застосунку "Резерв+" запустився сервіс – сплата штрафів. Військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

На початку серпня сервіс сплати штрафів в застосунку "Резерв+" розширився, в ньому зʼявилася можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для того, щоб послуга працювала належним чином, проводиться бета-тестування.

Вас також можуть зацікавити новини: