Олексій Резніков в інтерв'ю іспанській газеті La Razon заявив, що українські втрати у війні менші, ніж кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині.

Глава Міноборони України Олексій Резніков попросив вибачення за порівняння втрат України у війні з кількістю жертв землетрусів у Туреччині.

"Щиро перепрошую перед усіма в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв'ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке ховати тисячі невинних людей – друзів і сусідів" - написав він у Twitter.

Резніков запевнив, що вдячний "нашим турецьким друзям за їх незмінну підтримку і тверду позицію по Криму з початку російського вторгнення".

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Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю іспанській газеті La Razon заявив, що українські втрати у війні менші, ніж кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині.

"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менше російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині (згідно з останніми даними, це понад 50 тисяч осіб – УНІАН)", – сказав він.

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