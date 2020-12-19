Предстоятель ПЦУ зазначив, що поки немає перехідного періоду, щоб визначитися з єдиною датою святкування Різдва в Україні.

Православна церква України перейде на святкування Різдва 25 грудня, коли для цього «дозріють», зокрема, прихожани.

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський та всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

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При цьому він додав, що не виступає проти такого рішення, але лише за згоди українців.

«І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що понад 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол», – пояснив митрополит.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що поки немає перехідного періоду, щоб визначитися з єдиною датою святкування Різдва в Україні.

«Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення», – сказав він, назвавши рішення «питанням часу».

«Воно відбудеться, але коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі і не тільки православні, інші християни, бо все це взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід», – відповів Епіфаній.

Уточнювати, коли це вдасться зробити, він поки не став.

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Автор: УНІАН