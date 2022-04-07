Апарат РНБО за дорученням президента веде такий реєстр, найближчим часом його оприлюднять.

Апарат Ради нацбезпеки та оборони за дорученням Президента веде реєстр колаборантів і найближчим часом оприлюднить його.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає "Укрінформ".

"Кожного дня ми збільшуємо цей список колаборантів. Апарат РНБО за дорученням Президента веде такий реєстр, найближчим часом ми його оприлюднимо для того, щоб всі бачили прізвища, ім’я та по батькові цих людей. Там буде дуже багато дивних людей, тому що вони до 24 лютого виступали на всіх телеефірах нашої країни, вони навіть були ведучими наших програм і волали про нашу державу, про країну, про демократію, про свободу слова і багато інших речей", - повідомив Данілов, додавши, що йдеться про людину з Одеси.

Секретар РНБО також пообіцяв вивчити ситуацію щодо виїзду за кордон політтехнолога Медведчука Михайла Погребинського.

Як повідомлялося раніше, політтехнолог Михайло Погребинський, у якого 26 березня відбувся обшук, залишив Україну та прямує до німецького міста Гамбург. Погребинського 4 квітня помітили у Будапешті, де він заселився в готель. Але через два дні він залишив готель і поїхав у аеропорт Будапешта.

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