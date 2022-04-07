Проросійський політтехнолог має намір перебратися у Гамбург.

Соратник олігарха і кума Путіна Віктора Медведчука і проросійський політолог Михайло Погребинський, покинув Україну і прямує до Німеччини.

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Погребинського 4 квітня помітили у Будапешті, де він заселився в готель. Але через два дні він залишив готель і поїхав у аеропорт Будапешта.

За словами людей, які перебували поруч із Погребинським і чули його розмову із сестрою, проросійський політтехнолог має намір перебратися у Гамбург.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня правоохоронні органи провели обшук у квартирі Погребинського в Києві. Слідчі заявили, що очолюваний ним Київський центр політичних досліджень і конфліктології на постійній основі вивчав настрої українського суспільства, а отримана інформація передавалася російському керівництву для планування політики щодо України. За словами українських правоохоронців, "Погребинський готував і передавав в РФ поради з інформаційних спецоперацій проти України". Також повідомлялося, що під час обшуку у Погребинського були виявлені результати опитувань, де "нібито 46% українців підтримують президента РФ Володимира Путіна". За фактом обшуків було порушено справу за ст.111 ("державна зрада") та ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу.

А 27 березня стало відомо, що проросійського політолога Погребинського затримали у Києві.

Хто такий Михайло Погребинський - біографія

Михайло Погребинський народився в Києві в 1946 році. З 1989 року брав участь як керівник і радник у виборчих кампаніях. У 1993 році заснував Київський центр політичних досліджень і конфліктології, що займається дослідженнями і консультаціями в соціально-політичній сфері, директором якого він є протягом усього часу. З 2002 по 2004 рік був радником глави Адміністрації президента Віктора Медведчука. У 2004 році був радником у виборчому штабі кандидата в президенти Віктора Януковича. У 2012-2014 роках активно співпрацював з громадським рухом "Український вибір" Віктора Медведчука.