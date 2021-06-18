МВС та Кабмін внесли на розгляд Ради нацбезпеки подання щодо 12 осіб, які перебувають у статусі "кримінальних авторитетів" та "лідерів злочинних угруповань".

Рада нацбезпеки та оборони України доручила перевірити внесення трьох осіб до затвердженого у травні санкційного списку "кримінальних авторитетів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після сьогоднішнього засідання РНБО.

Він зазначив, що сьогодні Міністерство внутрішніх справ та Кабмін внесли на розгляд РНБО подання щодо 12 осіб, які перебувають у статусі "кримінальних авторитетів" та лідерів "злочинних угруповань".

“Я звертаю увагу, що після першого рішення РНБО було дуже багато звернень відносно деяких осіб, які, на їхню думку, потрапили до цього списку не зовсім коректно”, - зауважив він.

Читайте такожУ Львові затримали "авторитета" з Мукачева: підозрюють у вбивствіЗа словами Данілова, враховуючи це, сьогодні РНБО дала доручення зробити додаткову перевірку щодо наявності у цих списках трьох осіб.

Санкції проти "злодіїв у законі" та "кримінальних авторитетів"

14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 "злодіїв у законі". З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих "кримінальних авторитетів".

Станом на 4 червня з України вислали 34 "злодіїв у законі" та 69 "кримінальних авторитетів" із санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони.

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Автор: Антоніна Доломанжи