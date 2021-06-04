Наразі на території країни залишилося 42 "кримінальних авторитета", відносно яких триває процедура видворення з України.

З України вислали 34 "злодії у законі" та 69 "кримінальних авторитетів" із санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО.

За його словами, сьогодні правоохоронці представили звіт, згідно з яким з початку року на території України перебувало 34 людини, які мали статус "злодії у законі".

"На сьогоднішній день у нас таких людей нуль. Після рішення РНБО їх 17, сьогодні жодного злочинця, який є під цими "атрибутами", у нашій країні немає", - зазначив Данілов.

Читайте такожЗ України видворили "злодія в законі" на прізвисько "Зюзя" (відео)Крім того, він додав, що серед 111 "кримінальних авторитетів", які перебували в Україні та потрапили під санкційні списки РНБО, наразі на території країни лишилися 42.

Відносно них триває процедура видворення з України.

"33 з них перебуває під слідством... Міністр вважає, що найближчим часом... у нас тут так само буде нуль", - уточнив секретар РНБО.

"Злодії у законі" та "кримінальні авторитети": санкції РНБО

14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 "злодіїв у законі". З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих "кримінальних авторитетів".

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Автор: Антоніна Доломанжи