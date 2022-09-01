Росіянином, активи якого стягнуть в дохід України, виявився чоловік із найближчого кола президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Позитивна новина сьогодні. ВАКС у повному обсязі задовольнив перший позов Мін’юсту про стягнення в дохід держави активів підсанкційного російського бізнесмена Євтушенкова Володимира, бенефіціара АФК "Система", людину із найближчого кола Путіна", - зазначив він.
Зокрема, серед активів бізнесмена 17 об'єктів нерухомості, а також частки статутних капіталів та акцій 5 компаній.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 вересня, Вищий антикорупційний суд задовольнив перший позов Мін'юсту до росіянина про стягнення в дохід держави його активів, які знаходяться на території України.
Суд встановив факт підтримки російським громадянином дій країни-агресора, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також зв’язок між діяльністю Євтушенкова як кінцевого бенефіціара ряду юридичних осіб, які займаються виготовленням безпілотників для російської армії, та фактом використання таких БПЛА під час російської збройної агресії проти України.