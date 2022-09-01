Йдеться про активи одного з громадян РФ, на якого указом президента України накладені санкції.

Суд задовольнив перший позов Мін'юсту до росіянина про стягнення в дохід держави його активів, які знаходяться на території України.

Як повідомляє прес-служба Вищого антикорупційного суду, сьогодні, 1 вересня, колегія суддів ВАКС повністю задовольнила позовні вимоги Мін’юсту та ухвалила рішення стягнути в дохід держави активи російського громадянина, на якого указом президента України накладені санкції.

Зазначається, що це перше рішення про конфіскацію майна російського громадянина в Україні, яка може застосовуватися лише під час дії воєнного стану до тих осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України.

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"Під час судового розгляду встановлено факт підтримки російським громадянином дій країни-агресора, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Судом встановлено зв’язок між діяльністю відповідача як кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб, які займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів для російської армії, та фактом використання таких БПЛА під час російської збройної агресії проти України", - розповіли у суді.

Так, колегія суддів встановила причинний зв’язок між діями відповідача, які полягали в організації матеріально-технічного забезпечення підготовки та здійснення збройної агресії проти України та порушенням фундаментальних прав та свобод людини та суспільства в цілому.

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