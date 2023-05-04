Повідомлено про підозру керівнику російської авіакомпанії, який забезпечив ці перевезення.

Прокуратура виявила факти переправляння російських військових та зброї до кордону з Україною на літаках однієї з найбільших цивільних російських авіакомпаній "Уральські авіалінії".

Як повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram, керівник авіакомпанії на виконання вказівок вищого керівництва Росії, збройних сил Росії та Міністерства транспорту Росії забезпечив своєчасне та безперешкодне здійснення військових перевезень.

"Для цього він давав відповідні вказівки, для виконання яких використовувались цивільні повітряні судна компанії. Вони здійснювали транспортування мобілізованих ЗС РФ, їхньої зброї та боєприпасів і особистих речей для підготовки та подальшої участі у веденні агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зауважується, що з жовтня і по теперішній час цивільні борти авіакомпанії підозрюваного здійснюють польоти до закритих міжнародних аеропортів "Платов" у Ростові-на-Дону та "Сімферополь" у тимчасово окупованій Росією Автономній Республіці Крим.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора керівнику російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" було повідомлено про підозру у пособництві вищому керівництву Росії та ЗС РФ у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).

Згідно з інформацією на сайті "Уральських авіаліній", генеральним директором компанії є Сергій Скуратов.

Підозри росіянам за співучасть у агресії РФ

У лютому повідомлено про підозру генеральному директору російської авіакомпанії "Сибір" (S7 Airlines) через незаконні перельоти з Росії до окупованого Криму.

На початку року повідомлено про підозру голові Центрального Банку Росії Ельвірі Набіулліній через впровадження "рубльової зони" в тимчасово окупованих регіонах півдня і сходу України.

Також за сприяння агресії РФ проти України повідомлено про підозру голові "Російської залізниці" Олегу Белозьорову. Він залучив понад 180 російських компаній для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ.

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