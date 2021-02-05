Потерпіла Катерина Тарновська розповіла, що 18 лютого 2014 року отримала поранення ніг в результаті вибуху гранати, яка, на її думку, прилетіла саме з боку силовиків.

Шевченківський районний суд Києва допитав одну з потерпілих та продовжив запобіжний захід колишньому начальнику Управління СБУ в м. Києві та Київській області Олександру Щеголєву, обвинуваченому в організації силового розгону Майдану 18-19 лютого 2014 року.

Як повідомляє Адвокатська дорадча група, сьогодні суд допитав потерпілу Катерину Тарновську, брату якої 18 лютого 2014 року силовики поцілили кулею в око, а вона отримала поранення ніг в результаті вибуху гранати.

За її словами, після 20:00 18 лютого на Майдані були люди різного віку, правоохоронці стояли впритул до барикад і намагались на них вилізти та розібрати. Тарновська розповіла, що мітингувальники протистояли силовикам, коли ті намагались прорватись за барикади, було багато травмованих, а з лінії зіткнення виносили закривавлених людей: рвані рани на руках та ногах, травмовані голови, деякі поранені виходили самі.

Читайте такожУ Києві вшанували пам'ять перших загиблих Героїв Небесної сотні (фото)

Вона повідомила, що певний час перебувала на 5-му поверсі Будинку профспілок і бачила внизу багато правоохоронців в шоломах та з щитами, які рухались в бік Майдану.

Потерпіла зазначила, що силовики йшли лінією, щоб відтіснити майданівців і одразу розбирали барикади, а розібрані речі з барикад кидали в учасників акції протесту.

"На одному даху будинку, який напроти Будинку профспілок, ми побачили двох людей. Вони дивились в якісь прилади. І ще декілька червоних променів пробивались через скло нашого вікна", - зазначила вона.

Уточнюється, що усі будівлі по Хрещатику в бік Європейської площі контролювалися силовиками.

Жінка також детально розповіла про момент, коли дістала поранення. На її думку, граната, яка вибухнула у неї під ногами, прилетіла саме з боку силовиків.

Після допиту Тарновської суд продовжив запобіжний захід Щеголєву у вигляді особистого зобов’язання до 2 квітня.

Наступне засідання заплановане о 8:30 11 лютого.

Справа Щеголєва: що відомо

У лютому 2016 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Щеголєва за організацію силового розгону Майдану 18-19 лютого 2014 року.

За даними ГПУ, Щеголєв, діючи у складі організованої групи, до якої входили колишні високопосадовці, з метою розгону мітингувальників з Майдану Незалежності 18 лютого 2014 року прийняв рішення щодо проведення працівниками СБУ за підтримки органів внутрішніх справ антитерористичної операції, в результаті якої загинули та постраждали люди.

Щеголєву було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який неодноразово продовжували.

26 червня 2019 року суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт, базуючись на рішенні Конституційного суду, який дозволив обирати альтернативні запобіжні заходи, крім тримання під вартою особам, що підозрюються або обвинувачуються в тяжких та особливо тяжких злочинах.

25 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва змінив Щеголєву запобіжний захід на особисте зобов’язання.

20 листопада суд зобов'язав повернути йому паспорт громадянина України.

Щеголєв - єдиний з високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, над яким триває суд за переслідування учасників Майдану.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи