Ошукані інвестори банку «Аркада» звільнили проїжджу частину центральної вулиці.

У столиці відновлено рух транспорту по вулиці Хрещатик.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської міської держадміністрації.

«Рух Хрещатиком відновлено», - зазначили у КМДА.

Ошукані інвестори банку «Аркада» звільнили проїжджу частину центральної вулиці - це видно на оприлюдненому КМДА фото.

Як повідомляв УНІАН, близько 12.00 ошукані інвестори банку «Аркада» вкотре перекрили Хрещатик, щоб привернути до своєї проблеми увагу Київського міського голови Віталія Кличка.

Раніше сьогодні вони пікетували Офіс президента з вимогою до глави держави втрутитись у ситуацію із замороженням будівництва багатоквартирних будинків, у спорудження яких вони свого часу вклали кошти через банк. Також інвестори вимагають публічного оголошення результатів аудиту з добудови житлових комплексів і призначення нового забудовника.

Кличко сьогодні заявив, що ошуканим інвесторам банку «Аркада» протягом двох тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла.

Довідка УНІАН. Будівництво трьох житлових комплексів «Еврика», «Патріотика» і «Патріотика на озерах» було зупинено майже два роки тому. Кошти на спорудження комплексів залучалися через банк «Аркада».

У серпні 2020 року правління НБУ віднесло банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних.

Безстрокова акція протесту об'єднання інвесторів банку “Аркада” розпочалася 29 травня 2020 року. Вони періодично пікетують органи влади і перекривають вулиці з вимогою вирішити їхні проблеми.

У серпні мер столиці повідомив, що підприємство «Київміськбуд» проведе аудит з добудови житлових комплексів «Евріка», «Патріотика» і «Патріотика на озерах».

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Автор: Інна Андаліцька