У Службі анонсували "низку заходів".

За матеріалами Служби безпеки України буде вжито низку заходів щодо припинення діяльності контрабандних угрупувань, до яких входять як юридичні, так і фізичні особи.

Читайте такожЗ'явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО (документ)Як повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов, відповідні рішення, ґрунтуючись на даних СБУ, прийняла сьогодні Рада національної безпеки та оборони України.

За його інформацією, протягом 2020-го та двох місяців 2021-го року за матеріалами СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн. грн. Також за матеріалами СБУ було накладено понад 138 млн. штрафів, а порушникам було донараховано більш ніж 2,7 млрд. гривень митних платежів.

«Тобто ми спостерігаємо відчутний економічний ефект від діяльності СБУ за цим напрямом», - підкреслив Баканов.

За його словами, загалом було знешкоджено 3 організованих злочинних угруповання, що займались саме контрабандною діяльністю, розпочато 87 кримінальних проваджень, а 52 особи засуджено.

Серед резонансних прикладів, зокрема, припинено діяльність злочинної групи на Харківщині, яка організувала масштабне постачання до РФ військової продукції вітчизняних оборонних підприємств для авіатехніки. Також спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронцями із Франції, Польщі та Словаччини припинено діяльність міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні й контрабанді стероїдів. Крім того, виявлено 7 великих партій кокаїну в порту «Південний» тощо.

Щодо протидії корупції саме на митному кордоні повідомляється, що протягом 2020-2021 років СБУ відкрила 82 досудових розслідування. 109 посадовим особам повідомлено про підозру, 20 – уже засуджено.

«Іде системна робота. Адже загрози національній безпеці, пов’язані з контрабандою, «б’ють» не тільки по надходженням до державного бюджету. У випадку з наркотиками та зброєю - це в першу чергу безпека громадян», - додав голова СБУ.

Санкції проти контрабандистів: подробиці

2 квітня Рада національної безпеки та оборони України застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що, за даними Служби безпеки України, їх можна назвати топ-десяткою української контрабанди.

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Автор: Інна Андаліцька