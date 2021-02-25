Раніше Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні державної зради громадянину України Анатолію Шарію.

Служба безпеки України оголосила проросійського блогера Анатолія Шарія у державний розшук.

Читайте такожПравоохоронці повідомили про підозру двом керівникам окупаційного режиму в КримуПро це у коментарі УНІАН сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

"25 лютого Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ для участі в допиті як підозрюваний. Його оголошено у державний розшук", - зазначив речник.

За його словами, слідчі СБУ ознайомили адвоката Шарія Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному.

"Рибіну також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде направлено до суду", - повідомив Дехтяренко.

Про подальший перебіг даної справи СБУ повідомлятиме окремо.

Підозра Шарію про держзраду: що відомо

16 лютого, стало відомо, що Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні державної зради громадянину України Анатолію Шарію.

На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Підозру оголошено в рамках кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування всіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності Шарія.

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Автор: УНІАН