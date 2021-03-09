Третій тур відбувся 22 лютого.

Шевченківський комітет оголосив імена лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року.

Читайте такожФільм "Атлантида" та книга про справу Стуса: оголошено номінантів Шевченківської премії 2021-гоТрансляція велася на YouTube-каналі Ukraine Crisis Media Center.

Відомо, що третій тур відбувся ще 22 лютого. За результатами обговорення та таємного голосування комітет премії вніс президенту України відповідне подання із лауреатами. Їхні імена оголосили після підписання указу й у день народження митця.

Лауреати Шевченківської премії-2021

Література

Оксана Луцишина – роман «Іван і Феба».

Публіцистика, журналістика

Станіслав Асєєв – книга есеїв «В ізоляції».

Музичне мистецтво

Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка) Музичне агентство «УХО» – цикл «Архітектура голосу».

Візуальне мистецтво

Борис Михайлов (художник) - відеопроекція та фотоінсталяція «Випробування смертю».

Кіномистецтво

Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник) – художній фільм «Атлантида».

Театральне мистецтво

Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор) – вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

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Автор: УНІАН