Понад половина шкіл зараз мають наповненість 200 і менше дітей, повідомила заступниця міністра.

Міністерство освіти і науки України прогнозує, що кількість першокласників у школах до 2029 року знизиться щонайменше на 30% порівняно з тією, що є зараз. Такі дані навела заступниця міністра освіти і науки Галина Кузьмичова, пише Укрінформ.

"Кількість тих дітей, які зараз навчаються у першому класі щодо до тих, які вчаться у сьомому, менша на понад 30%. І якщо взяти статистику народжуваності останніх років, то до 2029 року в перший клас підуть ще на 30% менше діток, ніж зараз вчаться у першому класі", - пояснила Кузьмичова.

За її словами, громади, опираючись на ці дані, повинні будувати майбутню інфраструктурну політику, зокрема вести підготовку закладів освіти до нових реалій. Адже, зазначила посадовиця, на перше місце потрібно ставити якість наданих освітніх послуг.

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"Ми можемо далі продовжувати замовчувати і бути в ілюзії, що майже 13 тисяч шкіл по Україні мають потенціал для життя. Це може бути політично вигідною позицією. Та чи відповідає це дійсності? Ні, звичайно. Адже більше 50% шкіл вже зараз мають наповненість 200 і менше дітей. А далі буде ще менше. І все це впливає на якість освіти", - запевнила заступниця міністра.

На її думку, громади в оптимізації мережі шкіл мають опиратися не на існуючі будівлі, які існували з часів Радянського Союзу, а на можливість надати якісну освіту дітям, щоб вони згодом були конкурентоспроможні на ринку праці.

Ситуація в українській освіті під час війни: актуальні новини

Як повідомляв раніше УІНАН, в Україні стрімко закриваються школи: за 4 роки їхня кількість скоротилася на 2 тисячі. За цей час наша країна втратила пʼяту частину своїх сільських шкіл. У містах ця тенденція менш інтенсивна.

Директор дистанційної школи Unicorn School та доктор філософії з економіки Володимир Страшко повідомив, що деякі школи втратили до 90% учнів через те, що батьки вивезли дітей за кордон. І якщо раніше ця проблема була більш актуальною для хлопців, то зараз вона поширилася і на дівчат.

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