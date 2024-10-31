Штраф підлягає сплаті протягом 15 днів. Після цього строку починаються наслідки.

Військовозобов'язані громадяни мають оновити дані в ТЦК і СП, у ЦНАПах або через мобільний додаток Резерв+. Якщо військовозобов'язаний цього не зробив, то йому загрожує штраф до 25,5 тис. грн, який потрібно заплатити протягом 15 днів.

Юрист Дмитро Зал пояснив виданню РБК-Україна, що буде якщо цього не зробити. "Якщо не оновити дані, то людині загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. грн, а в разі несплати передбачені додаткові санкції", - сказав Зал.

Юрист порадив у разі надходження від ТЦК постанови про накладення штрафу уважно ознайомитися з нею. "Якщо ви вважаєте штраф неправомірним, є 10 днів для його оскарження з моменту отримання", - деталізував фахівець.

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Штраф підлягає сплаті протягом 15 днів. За відсутності оплати або даних про оскарження постанови матеріали справи передаються виконавчій службі для примусового виконання, а сума штрафу подвоюється.

"Виконавча служба має право накласти арешт на банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно. Водночас, якщо розмір штрафу не перевищує 160 тис. грн, житло або земельна ділянка не підлягають примусовому продажу для покриття боргу за таким провадженням", - пояснив Зал.

Для уникнення арешту рахунків або майна фахівець рекомендував уважно ставитися до штрафів і вчасно оскаржити його або сплатити.

Мобілізація в Україні

Згідно з новим законом, який набув чинності 18 травня, кожен військовозобов'язаний має оновити дані в ТЦК. Це потрібно зробити протягом 7 днів з дня зміни персональних даних.

Чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі військово-облікові документи. Якщо таких документів немає, то під час перевірки співробітники ТЦК мають право затримати військовозобов'язаного до встановлення його статусу, доставити до військкомату, вручити повістку, виписати штраф або призначити дату зустрічі для уточнення військово-облікових даних.

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