Загальний рівень підтримки прийняття українських біженців Польщею нині є найнижчим з часів початку повномасштабного вторгнення Росії.

Дві третини (67%) громадян Польщі підтримують ідею повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Польщі, до України. Про це свідчать результати опитування, проведеного CBOS, повідомляє PAP.

За даними соціологів, лише трохи більше п’ятої частини респондентів (22%) не підтримують відповідну ініціативу. При цьому загальний рівень підтримки прийняття українських біженців Польщею нині є найнижчим з часів початку повномасштабного вторгнення Росії.

"53 відсотки поляків підтримують прийняття нашою країною українських біженців, що є найнижчим результатом з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року", - йдеться у матеріалі.

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Видання зазначає, що значне зниження підтримки було зафіксовано з весни 2023 року, що пов’язано з так званою зерновою кризою:

"У березні 2022 року 3 відсотки були проти прийняття біженців з України, а наразі такої думки дотримуються 40 відсотків респондентів".

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