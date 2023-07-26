Спочатку скрипка виявилася "безгоспною", але власника таки встановили.

На українсько-молдавському кордоні правоохоронці виявили старовинну скрипку, яку намагалися вивезти із України.

Як повідомили УНІАН у Білгород-Дністровському прикордонному загоні ДПСУ, вдалося запобігти вивезенню із України скрипки відомого італійського майстра Антоніо Страдіварі. За даними прикордонників, йдеться про музичний інструмент, який виготовлено у 1730 році.

Скрипку, яка була у сумці, виявили під час прикордонно-митного контролю в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" в салоні рейсового автобуса.

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"Однак, як з’ясувалося, всесвітньо відомий предмет нібито не має власника. У транспортному засобі перебували лише два водії іноземці та стюардеса. Вони пояснили, що скрипка - передача, яку не забрали на території України", - розповіли в загоні.

Зазначається, що Антоніо Страдіварі створив майже 2,5 тисячі унікальних інструментів, але до наших часів дійшли лише близько 650 виробів.

"Тому "королеву оркестру" вилучено та передано на експертне дослідження", - наголошують прикордонники.

У прес-службі Одеської митниці, уточнили, що вже встановили людину, яка везла скрипку.

"Старовинний інструмент намагалася вивезти громадянка України, яка слідувала рейсовим автобусом до Молдови. Футляр з музичним інструментом та смичком знайшли серед особистих речей пасажирки", - розповіли митники.

Вони кажуть, що на внутрішній частині нижньої деки скрипки міститься етикетка із написом "ANTONIUS STRADIUARIUS CREMONENFIS FACIЕBAT ANNО 1730".

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області у 2021 році в іноземця вилучили раритети, які він незаконно намагався вивезти з України.

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