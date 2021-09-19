Раритети знайшли в автомобілі в поромному пункті пропуску, розташованому на Одещині, повідомили у ДПСУ.

В Одеській області в іноземця вилучили раритети, які він незаконно намагався вивезти з України.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Перегняк, старовинні речі виявлені в суботу, 18 вересня, в поромному пункті пропуску "Орлівка".

"В ході спільного з митницею огляду салону автомобіля Peugeot прикордонники виявили книгу, яка була видана в 1891 році Паризьким видавництвом, і картину, написану художником Катковим в 1917 році. Водій, громадянин Австрії, зазначив, що придбав їх в одному з антикварних магазинів Одеси", – розповів Перегняк.

Представники митниці склали протокол про порушення митних правил та вилучили предмети до рішення суду.

Ізмаїльський прикордонний загін на своїй сторінці в Facebook показав фотографії вилучених раритетів.

Старовинна книга, яку не дозволили вивезти з нашої країни

Старовинна картина, яку не дозволили вивезти за кордон України

Раніше стало відомо, що в Україні співробітники митної служби затримали чоловіка, який намагався провезти через аеропорт "Бориспіль" (знаходиться під Києвом) 44 кілограми срібних прикрас з Індії.

У зловмисника були з собою дві валізи, доверху набиті індійськими срібними прикрасами, зокрема, намистами, кільцями, браслетами, хрестиками й підвісками.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк