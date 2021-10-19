Дніпро та Одеса перебувають у "червоній" карантинній зоні.

У Дніпрі та Одесі, які нещодавно перейшли до "червоної" карантинної зони попри посилені протиепідемічні заходи чимало людей примудряються їх порушувати.

Про це розповіли кореспонденти ТСН з цих міст.

Ситуація в Дніпрі

Журналістка каже, що в жодному з перевірених у вівторок місць не минулося без порушень. Поліція і Держпродспоживслужба перевіряли ТРЦ, магазини й ресторани. Виявилося, що щеплені від коронавірусу там далеко не всі. Мало того, у одному з магазинів продавчиня показала рукописну довідку про нібито перенесений коронавірус. Працівниця кав'ярні неподалік мала лише одну дозу щеплення, а для підтвердження того, що вона здорова, показала коробки від експрес-тестів на COVID.

Продавець ще однієї крамниці з документами проблем не мав, проте обурювався, що має перевіряти їх у клієнтів. Натомість офіціант перевіреного ресторану не мав жодних підтверджень щеплень, проте стверджував, що винен у цьому додаток "Дія".

"Я студент, винаймаю квартиру, мені треба платити і їсти за щось", - каже він.

Співробітниці кав'ярні зізналися, що не перевіряли ковід-сертифікати в клієнтів, лише спитали про їх наявність.

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Загалом у регіоні за дотриманням карантину стежать 75 мобільних бригад, вже складено понад 300 протоколів. Відвідувачі отримували штрафи за відсутність масок, підприємці - за порушення встановлених норм.

Перевірки в Одесі

За даними одеського кореспондента, містяни майже не носять маски в громадському транспорті, а водії маршруток активно перевозять стоячих пасажирів. Один з одеситів зізнався, що мешканці міста загалом до встановлених норм ставляться байдуже.

Сьогодні патрульні в пікові години вибірково зупиняли маршрутки й складали протоколи на водіїв. Небайдужі одесити самі телефонували в поліцію та скаржилися на порушення водіями карантинних норм.

"Є вже виписані адміністративні матеріали, є виявлені порушення з боку перевізників, є звернення від громадян", - розповіла Алла Марченко, речниця патрульної поліції Одеси.

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Деякі ситуації завершувалися скандалами - за водіїв-порушників вступалися пасажири.

"Час пік, вони заходять, що ж робити", - каже один з водіїв, який перевозив стоячих пасажирів.

Інші водії вже погрожують саботажем роботи - не будуть виходити на маршрути. Місту найближчим часом може загрожувати транспортний колапс.

Деталі дізнавайтеся з сюжету:

Нагадаємо, з 15 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлений на території Херсонської області, а з 18 жовтня – у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Автор: Юрій Годован