У Дніпрі та Одесі, які нещодавно перейшли до "червоної" карантинної зони попри посилені протиепідемічні заходи чимало людей примудряються їх порушувати.
Про це розповіли кореспонденти ТСН з цих міст.
Ситуація в Дніпрі
Журналістка каже, що в жодному з перевірених у вівторок місць не минулося без порушень. Поліція і Держпродспоживслужба перевіряли ТРЦ, магазини й ресторани. Виявилося, що щеплені від коронавірусу там далеко не всі. Мало того, у одному з магазинів продавчиня показала рукописну довідку про нібито перенесений коронавірус. Працівниця кав'ярні неподалік мала лише одну дозу щеплення, а для підтвердження того, що вона здорова, показала коробки від експрес-тестів на COVID.
Продавець ще однієї крамниці з документами проблем не мав, проте обурювався, що має перевіряти їх у клієнтів. Натомість офіціант перевіреного ресторану не мав жодних підтверджень щеплень, проте стверджував, що винен у цьому додаток "Дія".
"Я студент, винаймаю квартиру, мені треба платити і їсти за щось", - каже він.
Співробітниці кав'ярні зізналися, що не перевіряли ковід-сертифікати в клієнтів, лише спитали про їх наявність.
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Загалом у регіоні за дотриманням карантину стежать 75 мобільних бригад, вже складено понад 300 протоколів. Відвідувачі отримували штрафи за відсутність масок, підприємці - за порушення встановлених норм.
Перевірки в Одесі
За даними одеського кореспондента, містяни майже не носять маски в громадському транспорті, а водії маршруток активно перевозять стоячих пасажирів. Один з одеситів зізнався, що мешканці міста загалом до встановлених норм ставляться байдуже.
Сьогодні патрульні в пікові години вибірково зупиняли маршрутки й складали протоколи на водіїв. Небайдужі одесити самі телефонували в поліцію та скаржилися на порушення водіями карантинних норм.
"Є вже виписані адміністративні матеріали, є виявлені порушення з боку перевізників, є звернення від громадян", - розповіла Алла Марченко, речниця патрульної поліції Одеси.
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Деякі ситуації завершувалися скандалами - за водіїв-порушників вступалися пасажири.
"Час пік, вони заходять, що ж робити", - каже один з водіїв, який перевозив стоячих пасажирів.
Інші водії вже погрожують саботажем роботи - не будуть виходити на маршрути. Місту найближчим часом може загрожувати транспортний колапс.
Деталі дізнавайтеся з сюжету:
Нагадаємо, з 15 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлений на території Херсонської області, а з 18 жовтня – у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.