За 10 днів прийшло до Центру понад 130 осіб.

За 10 днів до першого Центру рекрутингу української армії у Львові звернулося понад 130 людей. Про це сказала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

Вона нагадала, що рекрутинг це новий інструмент, який застосовується не так давно. "Ми почали з роботи з платформами, де можна розміщувати вакансії і після цього перейшли до рекрутингових центрів", – додала заступниця міністра. За її словами, в такий центр людина може прийти і підібрати собі підрозділ, фах і підписати контракт саме з тією військовою частиною, яку обрала.

"Понад 130 людей прийшло фізично і отримало консультації. Понад 50 осіб вже перебувають на етапі перемовин з підрозділами і декілька людей вже оформляють документи", - розповіла Калмикова.

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За словами чиновниці, людина, яка підписала контракт, потрапить в той підрозділ, який обрала. "Спеціальності є абсолютно різні і ми бачимо високий інтерес як до тилових спеціальностей, так і до бойових – розвідників, піхоти. В нас є випадки, але це стосується платформ , коли на піхотинця було до 10 людей, які претендували на вакансію, тому що це була бригада, яка зарекомендувала себе позитивним чином і люди готові туди долучатися і служити", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Калмикова також повідомила, що зараз Міноборони разом з Генеральним штабом Збройних сил країни напрацьовує концепцію підготовки бійців до служби. "Є хороші напрацювання, які були з 2014 року і з початку повномасштабної агресії росії, є і вимоги, які диктує час. І враховуння цього лягає в нову концепцію, яка в найближчий час буде представлена на затвердження керівництву", - додала вона.

Рекрутинг в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Міністерство оборони України спільно з міською радою Львова запустили пілотний проєкт – Центр рекрутингу української армії, де можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

Зазначалося, що в таких центрах не вручають жодних повісток, а там спілкуються з кандидатами, які планують бути залученими до Збройних сил України в один із можливих способів: військова служба за призовом чи за контрактом. У Центрі зазначили, що це свого роду центр зайнятості для служби в армії. При спілкуванні з людиною Центр не отримує жодних персональних даних, лише зручний контактний спосіб спілкування, наприклад, телефон чи пошту.

Центр співпрацює з львівськими бригадами, які надають перелік вакантних посад з коротким описом. Людина може ознайомитися з ними, розміром зарплати. Якщо щось зацікавить, працівники Центру контактують з військовою частиною і зводять кандидата безпосередньо із роботодавцем. Процес укладання контракту контролюють представники Центру. У разі, якщо щось піде не так – обіцяють шукати іншу спеціальність або ставити кандидата у резерв.

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