У Севастополі не відбувся показ пропагандистського фільму, знятого в «ДНР», «Ополченочка». Режисер та бойовик Роман Разум заявив про «диверсію».
Про це пишуть Крым. Реалии.
Читайте такожСуд скасував регіональний статус російської мови у ХарковіПоказ фільму мав відбутися в рамках кінофестивалю «Золотой витязь» в кінотеатрі «Москва» 25 травня. Та під час запуску фільму бойовиків сталась технічна проблема, і на екранах з’явилась інша стрічка.
В опублікованому в YouTube відео Разум звинуватив відповідальних осіб у «диверсії» і стверджував, що замість його фільму демонстрували «картину про героїв АТО», назву він не назвав.
Також Разум пожалівся, що організатори фестивалю не оплатити проїзд з Луганська і проживання у Севастополі. Крім того, бойовик обурений, що фестиваль не взяв його кіно у конкурсну програму.
Фільм «Ополченочка» зняла кінокомпанія «Лугафільм» з участю «міністерств і народної міліції ЛНР» та «прокурорки Криму» Наталії Поклонської. Його прем’єра відбулась у травні 2019 року.
«Ополченочку» показували у кінотеатрах ОРДЛО у 2019 році. Кілька закритих показів пройшли в окупованому Севастополі, а також Санкт-Петербурзі й Москві. У прокаті стрічки бойовиків Росія відмовила.
Окупація Криму
Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.
Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
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