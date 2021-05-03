США засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів.

США закликали до здійснення правосуддя щодо вбитих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших.

Про це з нагоди Всесвітнього дня свободи преси заявив прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп.

"Сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників засобів масової інформації.

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Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших. Сьогодні ми вшановуємо їх і принцип свободи преси".

Вбивство Шеремета, Гонгадзе, Комарова: що відомо

Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. На журналіста Вадима Комарова 4 травня 2019 року напав невідомий, внаслідок чого він зазнав тяжкої травми голови. Чоловік перебував у комі 46 діб. Помер у лікарні непритомним 20 червня 2019 року.

4 травня 2019 року напав невідомий, внаслідок чого він зазнав тяжкої травми голови. Чоловік перебував у комі 46 діб. Помер у лікарні непритомним 20 червня 2019 року. Засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. Останки черепа, які за заявою Генпрокуратури належать Гонгадзе, було знайдено 2009 року на Київщині.

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Автор: Денис Прядко