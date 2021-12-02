Згідно з даними опитування, лише 9% трудових мігрантів хочуть виїхати з України назавжди.

Кількість українських трудових мігрантів за кордоном у 2021 році становить 1 млн 167 тис., що на 11% більше, ніж у 2019 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила представниця Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець, оприлюднюючи результати національного опитування, проведеного у вересні-жовтні цього року.

"Найбільше зовнішніх трудових мігрантів походять із Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Херсонської та Львівської областей. Зі зростанням масштабів зовнішньої трудової міграції ми бачимо, на превеликий жаль, і зростання частки тих, хто працює неофіційно за кордоном: з 30% у 2019 році до 42,2% у 2021 році", - повідомила вона.

За словами Мидловець, Закарпатська область демонструє також найвищий рівень потенційної трудової міграції - 30% респондентів зазначили, що вже знайшли або планують знайти найближчим часом роботу за кордоном. Частка тих, хто ніколи б не хотів працювати за кордоном, найвищою є у Київській області – 65%.

Читайте такожЗнущався перед усім класом: на Кіровоградщині школяр побив дівчину (відео)Масштаби внутрішньої трудової міграції є майже удвічі меншими, ніж зовнішньої - 652 тисячі осіб. Найбільше внутрішніх трудових мігрантів походять із Сумської, Рівненської, Закарпатської, Херсонської та Вінницької областей.

За словами Мидловець, фактори, що впливають на рішення людей щодо трудової міграції: 66% зовнішніх трудових мігрантів та 60% внутрішніх трудових мігрантів хочуть заробити кошти, щоб витратити їх в Україні для втілення власних планів; 37% зовнішніх трудових мігрантів та 28% внутрішніх трудових мігрантів не можуть знайти роботу з достатнім рівнем оплати в Україні; 25% зовнішніх трудових мігрантів та 19% внутрішніх трудових мігрантів не можуть знайти роботу в бажаній сфері з достатнім рівнем оплати в Україні; 22% зовнішніх трудових мігрантів та 26% внутрішніх трудових мігрантів хочуть отримати новий досвід або враження.

Водночас, як показало опитування, лише 9% зовнішніх трудових мігрантів хочуть виїхати з України назавжди.

*** Дослідження з питань міграції, торгівлі людьми та інших форм експлуатації мігрантів було проведено у вересні-жовтні 2021 року дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції – Агентства ООН з питань міграції в Україні за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Дослідження проводилося шляхом національного репрезентативного опитування методом особистого інтерв’ю. Опитано 5 тис. 228 респондентів . Вибірка є репрезентативною для населення старшого 14 років усіх областей України та Києва, але не включає жителів непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними НБУ, за 8 місяців 2021 року трудові мігранти переказали в Україну 9,1 млрд дол., що на 19% більше, ніж торік.

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Автор: Наталія Хаджі