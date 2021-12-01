У ДПСУ зазначають, що жодних виявлень груп незаконних мігрантів на кордоні з Білоруссю, в т.ч. в районі Чорнобильської зони, не було.

У Державній прикордонній службі України назвали фейком інформацію про розстріл групи мігрантів у Чорнобильській зоні.

Як повідомляється на сайті ДПСУ, в мережі інтернет поширено відео, на якому нібито зняті тепловізійною камерою кадри розстрілу групи осіб.

"Окремі ресурси дописують, що це відбувся розстріл українськими військовими, інші зазначають, що прикордонниками, групи нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися в Україну з Білорусії через зону відчуження. Також на відео видно напис "PRILUKI", а саме відео начебто записане 29 листопада", - йдеться в повідомленні.

"Ця інформація не відповідає дійсності та є фейковою. Жодних виявлень груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, в т.ч. в районі Чорнобильської зони, не було", - заявили в Держприкордонслужбі.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

24 листопада Кабмін виділив 175 млн грн для посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку з цією ситуацією.

Автор: Інна Андаліцька