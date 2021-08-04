Нині він працює директором школи.

Вчитель з Полтавщини Василь Маслей, який станцював на випускному та став зіркою соцмереж, отримав підвищення й нині працює директором школи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Розповідаючи, як готувався хітовий танець, чоловік зізнається: "Рухи вчили один в одного, вчилися вдома перед дзеркалом". Його колежанки кажуть, що в колективі він є єдиними чоловіком, тому його поставили в центр. Журналісти з'ясували, що саме Василь Васильович кілька років тому започаткував у школі традицію, коли педагоги танцюють перед випускниками. Щороку придумують нові номери. Попередні відео популярності в мережі не мали. Нинішнє, зізнаються педагоги, стало відомим у тому числі й завдяки хейту. Окрім компліментів, під відео були й негативні коментарі. "Ми хотіли запалити саме цим хітом, тому що він популярний", - зізнається вчителька.

31-річний Василь Маслей закінчив цю ж школу й повернувся до неї працювати. Нещодавно його призначили директором. Він вже розмірковує про майбутні плани й танці на наступний рік.

Як повідомляв УНІАН, вчитель історії та правознавства у школі в селі Маячка на Полтавщині станцював на випускному та став зіркою соцмереж. У 2017 році Василь Маслей разом з іншими вчителями вперше станцював для дітей під пісню Едіт Піаф. Відтоді він з колегами щороку виконує танцювальні номери на випускному. Цьогорічний танець з випускного балу в Маячці розірвав соцмережі.

Автор: Іван Бойко