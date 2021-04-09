Одеський апеляційний суд звільнив Стерненка та Демчука з-під варти

Суддя змінила запобіжні заходи Стерненку та Демчуку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Одеський апеляційний суд звільнив Сергія Стерненка та Руслана Демчука з-під варти. Як повідомляється у Telegram-каналі Стерненка, відповідне рішення ухвалила суддя Альбіна Кадегроб. Читайте такожСвастику на будівлі ОП намалювали після акції за Стерненка - поліція Вона змінила запобіжні заходи Стерненку та Демчуку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Деталі справи 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку та Руслану Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка та Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

5 березня активіст сам подав апеляцію на вирок.

19 березня суд в Одесі відхилив клопотання адвокатів про звільнення Стерненка з-під варти та залишив його у СІЗО.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку та Демчуку.

Адвокат Масі Найєм повідомив, що захист Стерненка проситиме суд скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також скасувати обвинувальний вирок суду першої інстанції, яким Стерненка засуджено до позбавлення волі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антоніна Доломанжи

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