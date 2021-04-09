Стерненка звільнили з-під варти / фото УНІАН
Одеський апеляційний суд звільнив Сергія Стерненка та Руслана Демчука з-під варти.
Як повідомляється у Telegram-каналі Стерненка, відповідне рішення ухвалила суддя Альбіна Кадегроб.
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Вона змінила запобіжні заходи Стерненку та Демчуку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Деталі справи
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку та Руслану Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
- Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув термін притягнення до кримінальної відповідальності.
- Стерненка та Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.
- 5 березня активіст сам подав апеляцію на вирок.
- 19 березня суд в Одесі відхилив клопотання адвокатів про звільнення Стерненка з-під варти та залишив його у СІЗО.
- 23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку та Демчуку.
- Адвокат Масі Найєм повідомив, що захист Стерненка проситиме суд скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також скасувати обвинувальний вирок суду першої інстанції, яким Стерненка засуджено до позбавлення волі.
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