Батьків дітей-порушників притягуватимуть до адміністративної відповідальності.

Депутати міської ради Сум ухвалили рішення про запровадження в місті комендантської години для дітей.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН.Ранок".

Дітям до 16 років заборонять знаходитися на вулиці без дорослих з 22:00 до 6:00. Поряд має бути хоча б один з батьків, законний представник або ж особа, що несе за неї персональну відповідальність.

Крім того, працівники розважальних та торгівельних закладів у встановлені часи комендантської години тепер мають право вимагати у відвідувачів документи на підтвердження того, що їм уже є 16 років. При порушенні обмежень дітьми каратимуть їхніх батьків - притягуватимуть до адміністративної відповідальності.

"Рішення продиктоване турботою про здоров’я та безпеку дітей. Йдеться про заборону перебування в певних місцях у вечірні та нічні години без супроводу дорослих", - прокоментував ухвалене рішення міський голова Олександр Лисенко, йдеться на сайті міської ради.

Контролюватимуть виконання заборони профільні управління міськради та поліцейські. Рішення набирає чинності з моменту його публікації.

У місті також планують посилити контроль за дотриманням заборони на реалізацію в закладах торгівлі всіх форм власності дітям віком до 18 років тютюнових виробів, пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, а також їх розпиття у громадських місцях.

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Автор: Юрій Годован