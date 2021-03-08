У Сумах з гострим медикаментозним отруєнням госпіталізована 16-річна дівчина.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області, правоохоронці отримали інформацію від медичних працівників про те, що до реанімаційного відділення Сумської обласної дитячої лікарні госпіталізована 16-річна жителька міста.
Зі слів матері постраждалої, 7 березня близько 15:00 дівчина прийняла 30 таблеток протизапального препарату.
Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку була сварка з подругою.
Дівчина перебуває в лікарні, зі слів медиків, загрози життю немає.
Наразі поліцією проводиться подальша перевірка для встановлення обставин даної події.
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Отруєння українських дітей ліками
- 16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб проковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.
- Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковталися таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат "Дротаверин" у приміщенні школи.
- 27 лютого повідомлялося, що в Сумах школярки наковталися таблеток і викликали швидку допомогу. Першокурсниці напилися таблеток від застуди.
В рівному школярка випила 40 таблеток "парацетамолу". Причиною такого вчинку стало непорозуміння на побутовому грунті.
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