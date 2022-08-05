Лише 4% зараз зараховують себе до Української православної церкви Московського патріархату.

54% українців ідентифікують себе вірянами Православної церкви України.

Про це йдеться у прес-релізі за результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на тему: "Динаміка релігійної самоідентифікації населення України".

Зазначається, що переважна більшість респондентів продовжують ідентифікувати себе як православні. Так, наразі 72% респондентів ідентифікують себе як православних.

Крім того, опитування показало, що серед православних церков безумовно "лідирує" Православна церква України.

"Загалом 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з Українською православною церквою Московського патріархату. Також ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату", - зауважують соціологи.

Також у прес-релізі зазначається, що, порівняно з 2021 роком, частка тих, хто ідентифікує себе з ПЦУ, зросла із 42% до 54%. Натомість з 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з УПЦ Московського патріархату.

Серед інших результатів - після православ'я найбільше респондентів ідентифікували себе як атеїстів (10%) і греко-католиків (8%). Інші релігії/конфесії називалися рідше.

"У всіх регіонах найбільше людей ідентифікують себе з православ'ям, а також - саме з Православною церквою України (від 59% у центрі до 42% на сході). З УПЦ МП ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону (навіть на сході і півдні - лише 5-6%). Водночас із заходу на схід з 6% до 26% зростає частка тих, хто вважає себе православним, але не зараховує до жодного патріархату", - йдеться у прес-релізі.

Соціологи також звертають увагу, що із заходу на схід з 4% до 17% зростає частка атеїстів.

У розрізі лінгво-етнічних категорій серед усіх них найбільше респондентів ідентифікують себе з ПЦУ.

"Навіть серед російськомовних росіян, хоча переважання й відносне, але все-таки 36% зараховують себе до саме ПЦУ, у той час як до УПЦ МП - 13%", - зауважили соцологи.

Серед усіх вікових категорій найбільше тих, хто ідентифікує себе з ПЦУ. Водночас для вікових категорій 30+ років - це більше половини, у той час як для категорії 18-29 років - дещо менше половини.

"Доцільно звернути увагу, що серед більш молодих більше атеїстів - 22% серед 18-29 річних. Серед 30-39 річних їх уже 12%, а в старших вікових категоріях - ще менше", - констатували автори дослідження.

*** Упродовж 6-20 липня КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) було опитано 2 тис. респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (окрім Криму).

Інтерв’ю проводилися з дорослими (від 18 років) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%; 1,5% - для показників, близьких до 10%; 1,1% - для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Як писав УНІАН, майже три чверті українців (73%) вважають, що справи в Україні рухаються в правильному напрямку.

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