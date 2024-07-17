Процедура накладення штрафу може тривати до року.

За несвоєчасне оновлення даних військовозобов’язаними не передбачене автоматичне накладання штрафів. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що за невчасно оновлені військово-облікові дані, тобто до 16 липня, не всі військовозобов’язані будуть оштрафовані відразу. За його словами, йдеться про адміністративне правопорушення. Є відповідна процедура, яка може тривати від трьох місяців до року.

"Ми не говоримо про те, що всіх штрафуватимуть автоматично. Протягом трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, дійсно, провадження може бути відкрите. Це не означає, що всім автоматично ставляться галочки і всім, хто не оновив, виписуються штрафи", – наголосив Лазуткін.

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За його словами, як і при будь-якому адміністративному правопорушенні має бути дотримана процедура – складено протокол, наявна постанова суду. "Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи, наприклад, за перевищення швидкості. У тому ж застосунку "Дія" це можна буде зробити", – підкреслив представник Міноборони.

Він зазначив, що якщо людина не оновила свої дані, то тоді за місцем реєстрації їй може прийти штраф. Лазуткін додав, що після 16 липня можна оновити військово-облікові дані в ТЦК та СП та в застосунку "Резерв+", але це не звільнятиме від можливості отримання штрафу, тому що було порушено терміни.

Нові правила мобілізації

Як повідомляв УНІАН, адвокат Роман Кичко розповів про можливість оскарження штрафу від ТЦК. Він вважає, що на ТЦК та СП може чекати наплив оскаржень у суді виписаних штрафів за адміністративне правопорушення щодо невчасного оновлення даних військовозобов’язаними. Проте наразі невідомо, як ця процедура працюватиме насправді.

Від 17 липня перетин державного кордону чоловіками призивного віку відбуватиметься за наявністю військово-облікового документа. Це стосується усіх чоловіків віком від 18 до 60.

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