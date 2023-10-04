Розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини спростувало заяву РФ щодо нібито "удару HIMARS" колонії біля Оленівки Донецької області, де перебували українські військовополонені, з 28 на 29 липня 2022 року. Зазначається, що навіть одна ракета HIMARS спричинила б серйозніші руйнування.

Як повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, про це йдеться у свіжому звіті ООН про права людини в Україні. Там згадали теракту у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки.

"Попри те, що вже об 11 годині російські пропагандисти в казармі знімали відео із начебто фрагментами боєприпасів HIMARS, УВКПЛ у звіті зазначає, що "ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS". До того ж "навіть одна ракета HIMARS, ймовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу. Крім того, свідки розповіли УВКПЛ, що чули численні вибухи", – зауважив Лубінець.

Відео дня

Серед нових деталей зазначається, що "відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах. Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід".

Лубінець наголосив, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини також додало те, що омбудсман постійно повідомляє на всіх зустрічах, що стосуються теракту в Оленівці, – держава, яка тримає в полоні, несе відповідальність за безпеку військовополонених і у разі їх смерті чи поранення зобов’язана провести негайне офіційне розслідування, яке встановлює індивідуальну кримінальну відповідальність за смерть або поранення військовополонених.

"Проте офіс УВКПЛ не отримав інформації про те, що Російська Федерація виконала ці зобов'язання щодо розслідування та судового переслідування. На жаль, навіть у такому серйозному звіті, ООН не може скласти 2+2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Сподіваюся, що у наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати. Однак "почерк" РФ вже знає весь світ. Тож у свідомих людей та організацій немає жодних сумнівів у тому, хто стоїть за цим цинічним воєнним злочином", – резюмував омбудсман.

Теракт в Оленівці: що відомо

29 липня минулого року російські окупанти заявили, що в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області стався вибух. Також було заявлено про загибель понад 40 українських полонених, які там перебували, проте перевірити дані росіян про кількість жертв неможливо.

Окупанти заявили, що причиною вибуху був нібито удар ракетою з американської РСЗВ HIMARS. Аж до появи у ЗСУ ракет Storm Shadow росіяни майже будь-який вибух на підконтрольній їм території пояснювали саме "ударом Хаймарса".

Однак українські полонені, які перебували в Оленівці і згодом були звільнені за обміном, розповіли іншу версію. За їх словами, росіяни заклали фугаси всередині бараку і поруч з ним, а потім зімітували удар артилерії.

Вас також можуть зацікавити новини: