Уряди та організації просять посприяти звільненню військовополонених захисників Маріуполя та інших бранців Кремля.

29 липня 2023 виповниться рік з моменту, коли російські окупанти влаштували теракт в колонії окупованої Оленівки, де знаходилися українські військовополонені. До роковин трагедії Верховна Рада України закликала міжнародні інституції, парламенти та уряди іноземних держав активізувати зусилля задля звільнення та повернення до України всіх українських військовополонених та всіх незаконно утримуваних громадян України.

У своєму зверненні, яке підтримали 293 народних депутати, Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на Росію з метою запобігання глобальній світовій кризі, створеній державою-агресором, а також для відновлення міжнародного правопорядку, що базується на принципах Статуту ООН, взаємній повазі та співробітництві.

Український парламент закликає ООН, країни Групи Семи, держави-члени Європейського Союзу та НАТО продовжити всебічну підтримку України стільки, скільки буде потрібно до перемоги, а також посилити тиск на Росію з метою припинення військових дій, негайного виведення російських збройних формувань з української території, відновлення територіальної цілісності нашої країниу межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Парламент також закликає міжнародні інституції, парламенти та уряди іноземних держав активізувати міжнародні та національні зусилля з метою звільнення та повернення в Україну всіх українських військовополонених та всіх незаконно утримуваних осіб - громадян України, передусім військовополонених захисників Маріуполя.

Рада закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також Комітети ООН проти катувань та з права людини посилити зусилля з метою забезпечення покращення умов утримуваних Росією українських військовополонених та запобігання катуванню, приниженню честі та гідності, порушенню прав людини, встановлення місцеперебування всіх бранців - громадян України.

Крім того, ВР закликає міжнародне співтовариство зміцнити зусилля, у тому числі через Міжнародний кримінальний суд, з метою забезпечення притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території України, а також притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Росії за вчинення злочину агресії шляхом створення спеціального міжнародного трибуналу.

Повернення військовополонених - це треба знати

Станом на червень з російського полону вдалося повернути 2526 громадян України. На думку президента України Володимира Зеленського, з найбільшою вірогідністю повернути всіх військових і цивільних із російського полону буде можливим у разі виконання української формули миру.

Окрім військових, росіяни захопили в полон і багато цивільних людей. Серед тих, кого досі утримує ворог, і викрадений у Київській області журналіст УНІАН Дмитро Хилюк.

Теракт в Оленівці - що повідомлялося

У ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка у Донецькій області стався вибух. В результаті було зруйновано будівлю, у якій окупанти утримували виведених з території "Азовсталі" в Маріуполі українських військовополонених. Боєць "Азова" Анатолій Єгоров з позивним "Комуніст" розповідав, що ворог підірвав в бараках, де утримували захисників України, фугаси.

Російська сторона стверджувала, що загинули понад 50 українських захисників, але так і не надала Україні списків загиблих та поранених.

У серпні ООН запустила місію зі встановлення фактів стосовно вбивства українських військовополонених в Оленівці, але вже в січні місію було розпущено без видимих результатів її роботи.

ООН заявляла, що РФ так і не допустила представників організації на територію колонії. Бездіяльність ООН викликала негативну реакцію української влади.

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