Свою тисячу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук планує витратити на придбання книг.

Одну тисячу гривень за вакцинацію отримають усі повністю вакциновані і зареєстровані в додатку "Дія".

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Відповідаючи на запитання, чи гроші отримають усі вакциновані двома дозами, чи лише ті, хто вакцинується після 19 грудня, депутат пояснила: "Ми чекаємо точних роз'яснень. Бо це має бути окрема постанова Кабінету міністрів, порядок використання коштів".

Вона додала, що наскільки їй відомо, віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проводить наради з різними міністерствами для того, щоб цей алгоритм запрацював.

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"Йдеться про те, що з 19 грудня ця послуга буде доступна в смартфоні, в "Дії". Це не гроші... З того, що я уточнювала, і як всі зрозуміли, то мова йде про всіх, у кого є дві дози щеплення, і в кого є "Дія". Це не можна отримати в касі "Ощадбанку" на руки тисячу гривень і витратити на пиво", - сказала Кравчук.

Депутат розповіла, що свою тисячу планує витратити на придбання книг.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою громадяни, щеплені від COVID-19 двома дозами вакцини, зможуть отримати по тисячі гривень через додаток "Дія".

Глава держави зазначив, що ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів або купити квитки для мандрівок всередині країни.

За словами Зеленського, до кінця року на програму буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж - на початку 2022 року.

Президент запевнив, що ця програма буде діяти не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень всім вакцинованим громадянам України, зокрема, людям похилого віку.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковська