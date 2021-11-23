Співробітники розповіли про системний булінг та образи з боку керівництва видання

Частина редакції видання "Букви" заявила про звільнення через "токсичну атмосферу" в колективі. Журналісти зазначили, що постійно чули образи, необґрунтовані звинувачення та докори від керівництва. Про це йшлося у відповідному дописі на Facebook-сторінці видання, який згодом було видалено.

"Команда "Букв" сьогодні йде з проекту. Причиною стала токсична атмосфера в редакції – системний булінг, постійні образи, необґрунтовані звинувачення і не тільки. Впродовж останніх тижнів більшість співробітників редакції чули від керівництва докори про те, що через них падає "капіталізація бренду" (що б це не було). У декого навіть вимагали за це компенсацію", — йшлося у заяві.

У дописі було вказано, що журналісти видання подекуди працювали понаднормово, натомість хотіли мати справедливу оплату праці та повагу до працівників та своїх читачів, однак, керівництво навпаки зменшувало зарплати співробітників, їх принижували та звільняли без попередження. Крім того, у заяві згадали про агресивного СММника, який писав образливі коментарі читачам видання.

"Хтось ще не зрозумів, що цією загадковою рішучою персоною був Петро Терентьєв (власник видання "Букви, - ред.)?", - зазначили у дописі.

"Ми не згодні ані з такою поведінкою співвласників видання щодо нас, ані з тим, яке ставлення вони продемонстрували до вас, наших читачів", - йшлося у заяві.

Одна з журналісток "Букв", яка вирішила звільнитися, Анастасія Печенюк також розмістила допис на своїй сторінці у Facebook, підтвердивши редакційну заяву видання щодо постійного тиску, погроз і цькування на адресу працівників. "Про своє рішення та позицію ми сповістили співвласників видання. Сподіваємося на повагу до цього рішення і розуміння — як з їхнього боку, так і з боку читачів та спільноти", - написала Печенюк.

Журналістка Ольга Березюк підтримала своїх колег.

"Сама колись була членом колективу, де колег за людей не вважали, були в нормі постійні крики та приниження за будь-які навіть дрібні факапи, тому чудово розумію колег з Букв, які цього терпіти не захотіли. Сподіваюсь, що ця історія не минеться просто так, і винні в подібному ганебному ставленні до журналістів зазнають катастрофічних репутаційних втрат", - написала Березюк на своїй сторінці у Facebook.

Після видаленого посту на Facebook-сторінці видання з’явився ще один.

"Команда Букв трохи здивована, що за них розписались їхні колеги, але менш із тим — є новини і ми вам їх принесли", - написали на Facebook-сторінці видання.

Також на сайті з'явилося повідомлення, що рішення про звільнення приймали чотири редактори та два СММ, які були частиною команди, а не всією командою.

"Сьогодні рано-вранці на сторінках у соцмережах Букв з’явився допис про те, що "команда йде з проєкту". На сайті Букв такої заяви не було. Дописи у соцмережах ми видалили, тому що вони не є позицією редакції. Ми вдячні 4 редакторкам стрічки новин за співпрацю та за їхню самовідданість. Ми поважаємо і підтримуємо їхнє право на такі рішення. Навіть якщо вони раптові та ставлять нас перед фактом", - йдеться у офіційному повідомленні на сайті.

Нагадаємо, "Букви" - інформагентство, суспільно-політичне й економічне інтернет-видання, створене 2015 року медіаменеджерами Петром Терентьєвим і Катериною Рошук.

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Автор: Екатерина Малюга