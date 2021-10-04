Раніше терористи призначали нагороду за його голову.

Помер шведський художник Ларс Вілкс, знаменитий серед іншого своїми карикатурами на пророка Мухаммеда.

За даними місцевих ЗМІ, 75-річний карикатурист, який зобразив, зокрема, голову Мухаммеда з тілом собаки, загинув 3 жовтня в дорожньо-транспортній пригоді біля містечка Маркарид на півдні Швеції, пише BBC.

Він їхав в автомобілі своєї поліцейської охорони, але машина зіткнулася з вантажівкою. Двоє поліцейських, які супроводжували його, також загинули, водій вантажівки отримав поранення.

У заяві поліції йдеться, що досі неясно, як сталася аварія, проте підстав вважати, що її було навмисно підлаштовано, поки немає.

Ларс Вілкс і скандал через карикатури на пророка Мухаммеда

Вілкс перебував під захистом поліції після отримання погроз за карикатури 2007 року. Тоді він потрапив у міжнародний скандал через створення низки малюнків, що зображують пророка Мухаммеда у вигляді "Кругового пса" - саморобних вуличних скульптур, які з'явилися у Швеції восени 2006 року.

Читайте такожЖурнал Charlie Hebdo відреагував на серію терактів у Франції новою карикатуроюМалюнки призначалися для показу на місцевій виставці в містечку Теллеруд, проте з обережності організатори їх зняли. Тоді Вілкс запропонував їх іншим художнім галереям, але всі відмовилися з тих же причин.

Однак 18 серпня регіональна газета Nerikes Allehanda опублікувала одну з карикатур, щоб проілюструвати передову статтю про самоцензуру і свободу релігії. Оприлюднений малюнок образив багатьох мусульман, які вважали зображення свого пророка блюзнірським.

Публікація призвела до протестів мусульманських організацій і засудження з боку урядів Ірану, Пакистану, Афганістану, Єгипту та Йорданії, а також міжурядової Організації Ісламська Конференція.

Вілксу надходили погрози смертю, зокрема від Аль-Кайди, яка запропонувала за його вбивство 100 000 доларів. У березні 2010 року ФБР навіть запобігло замаху на художника. Крім того, 11 травня 2010 року на Вілкса спробували напасти кілька студентів-мусульман під час його лекції про свободу слова, а 15 травня невідомі спробували підпалити будинок карикатуриста.

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Автор: Катерина Комолова