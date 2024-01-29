Одразу два міста опинилися на початку списку.

Українське місто Дніпро стало найкримінальнішим містом Східної Європи за версією сербської онлайн-бази даних про споживчі ціни, ціни на нерухомість і показники якості життя Numbeo.

На другому місці опинилася Одеса, за нею йдуть Мінськ (Білорусь), Константа (Румунія), Харків, Крайова (Румунія), російський Новосибірськ, Київ, Кишинів (Молдова) та Софія (Болгарія). Останнім у списку опинилося місто Клуж-Напока у Румунії.

Зазнайчається, що індекс злочинності - це оцінка загального рівня злочинності в певному місті. Він грунтується на даних і думках користувачів мережі. Вони оцінюють відчуття безпеки у містах, а також рівень власного занепокоєння щодо пограбувань, викрадення автомобілів, фізичних нападів, переслідувань у громадських місцях та дискримінації.

Відео дня

Інші рейтинги міст:

У містах Європи у першу п'ятірку за індексом злочинності потрапив Марсель (Франція), Ковентрі та Бірмінгем (Велика Британія), Неаполь (Італія) та Монпельє (Франція).

В цьому списку Дніпро опинився на 16 місці, Одеса - на 18, Харків на 34, а Київ - на 45-му. Найменший індекс злочинності, згідно з Numbeo, має Гаага (Нідерланди), Берн (Швейцарія), Мюнхен (Німеччина), Тронхейм (Норвегія) та Любляна (Словенія).

Вас також можуть зацікавити новини: