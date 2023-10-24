Затримано організатора та двох активних учасників банди.

В Одесі знешкодили злочинне угруповання, яке вимагало гроші з місцевих підприємців та проводило махінації з банківськими картками громадян.

Як повідомляє управління Служби безпеки України в Одеській області, зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з представників комерційних структур, у тому числі малого бізнесу. У разі несплати "данини" – застосовували психологічний тиск, насильство та погрожували вбивством.

"Безпосереднє керівництво угрупованням здійснював місцевий житель з кримінального середовища. Банда орендувала офісне приміщення в середмісті Одеси, яке облаштували кліткою з металевих грат для залякування та примусового утримання своїх жертв. Психологічним тиском та фізичним впливом потерпілих примушували до сплати вигаданих боргів і надання доступу до власних аккаунтів банкінгу", - розповіли в управлінні.

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Крім того, члени банди налагодили шахрайську схему збагачення. Зокрема, користуючись необізнаністю громадян, вони викуповували їх кредитні картки та банківські рахунки для переведення в готівку коштів онлайн-казино.

Частину грошей учасники банди спрямовували на поповнення так званого "общаку", що контролює "злодій в законі" на прізвисько "Міндія".

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що зловмисники намагались "вибити" 200 тисяч гривень неіснуючого боргу з одеського підприємця. Співробітники СБУ із залученням бійців спецпідрозділу "Альфа" запобігли розбою, задокументували дії банди і затримали організатора та двох активних учасників. Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено докази злочину.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Правоохоронці працюють над притягненням до відповідальності інших учасників угруповання.

У регіональному главку Нацполіції розповіли подробиці затримання трьох бандитів. Це чоловіки 20, 23 та 40 років, які вирішили "вибити" гроші з 24-річного містянина. Вони виманили жертву на зустріч і пред’явили "борг" - 200 тисяч гривень. Чоловіка затисли з усіх боків, позбавивши можливості піти, та погрозили фізичною розправою, якщо він відмовиться віддати кошти.

"Дії зловмисників привернули увагу перехожих, люди зателефонували до поліції, й ті втекли. Втім, того ж дня, не встиг містянин дійти додому, як вони знову почали його переслідувати. Опинившись у квартирі потерпілого, спільники змусили його віддати 1300 доларів та 7,6 тисяч гривень, які він на той час мав удома", - зазначили в поліції.

Двох із зловмисників правоохоронці затримали, коли вони вийшли з оселі потерпілого, а третього розшукали за добу потому.

Інші випадки вимагання бандитами грошей в одеситів

В Одесі громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов, засуджений за вбивство на території лікарні спортсмена Сергія Лащенка, організовував вимагання грошей з жителів Одеси під вигаданими приводами неіснуючих боргів, щоб наповнити так званий "злодійський общак".

З Одеського СІЗО він координував діяльність активних учасників угруповання. Потім фігурант вийшов на волю, але був знову затриманий за вимагання грошей.

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