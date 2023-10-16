На Прикарпатті банда вимагала гроші від підприємців / фото СБУ

В Івано-Франківську банда вимагала у підприємця неіснуючі борги. Злочинці видавали себе за військових і погрожували вивезти "на нуль".

"Банда діяла під контролем "смотрящого" за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета. Учасники угруповання тероризували жителів регіону, вимагали з них гроші і відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні суперечки, а потім виставляли "рахунок" за мирне вирішення проблеми", - йдеться у повідомленні СБУ.

Відзначається, що злочинці вимагали гроші від місцевих підприємців і намагалися розширювали свій вплив. Крім того, після початку повномасштабної війни підозрювані видавали себе за військових. Вони погрожували жертвам, що заберуть "на нуль", де будуть забирати гроші в рахунок сплати боргу. При цьому члени банди зробили собі фейкові довідки про непридатність до військової служби.

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Правоохоронці зафіксували факт вимагання 150 тисяч гривень у місцевого підприємця. Чоловік, побоюючись за своє життя, погодився віддати двома траншами 50 тисяч і 100 тисяч гривень.

В ході обшуків правоохоронці вилучили частину коштів, два авто, телефони та інші докази, на які накладено арешт.

Фото На Прикарпатті орудувала банда рекетирів 16 жовтня 2023
Фото На Прикарпатті орудувала банда рекетирів 16 жовтня 2023
Фото На Прикарпатті орудувала банда рекетирів 16 жовтня 2023
Фото На Прикарпатті орудувала банда рекетирів 16 жовтня 2023
Фото На Прикарпатті орудувала банда рекетирів 16 жовтня 2023
Фото На Прикарпатті орудувала банда рекетирів 16 жовтня 2023
Фото На Прикарпатті орудувала банда рекетирів 16 жовтня 2023

Затриманим повідомили підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.

У свою чергу видання "Українська правда" з'ясувало, що кримінальний авторитет, про якого йде мова, відомий на прізвисько "Свят" - Святослав Келебай (1976 року народження). Його спільники - 33-річний Назарій Шевчук та 39-річний Андрій Повх.

Рекет на Закарпатті - останні новини

Правоохоронці знешкодили злочинне угруповання, яка тероризувала жителів Західного прикордоння України. В результаті спецоперації на Закарпатті затримано лідера банди-діючого депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

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