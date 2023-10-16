Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці

В Івано-Франківську банда вимагала у підприємця неіснуючі борги. Злочинці видавали себе за військових і погрожували вивезти "на нуль".

"Банда діяла під контролем "смотрящого" за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета. Учасники угруповання тероризували жителів регіону, вимагали з них гроші і відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні суперечки, а потім виставляли "рахунок" за мирне вирішення проблеми", - йдеться у повідомленні СБУ.

Відзначається, що злочинці вимагали гроші від місцевих підприємців і намагалися розширювали свій вплив. Крім того, після початку повномасштабної війни підозрювані видавали себе за військових. Вони погрожували жертвам, що заберуть "на нуль", де будуть забирати гроші в рахунок сплати боргу. При цьому члени банди зробили собі фейкові довідки про непридатність до військової служби.

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Правоохоронці зафіксували факт вимагання 150 тисяч гривень у місцевого підприємця. Чоловік, побоюючись за своє життя, погодився віддати двома траншами 50 тисяч і 100 тисяч гривень.

В ході обшуків правоохоронці вилучили частину коштів, два авто, телефони та інші докази, на які накладено арешт.

Затриманим повідомили підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.

У свою чергу видання "Українська правда" з'ясувало, що кримінальний авторитет, про якого йде мова, відомий на прізвисько "Свят" - Святослав Келебай (1976 року народження). Його спільники - 33-річний Назарій Шевчук та 39-річний Андрій Повх.

Рекет на Закарпатті - останні новини

Правоохоронці знешкодили злочинне угруповання, яка тероризувала жителів Західного прикордоння України. В результаті спецоперації на Закарпатті затримано лідера банди-діючого депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

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