Громадянин Азербайджану отримав статус "бродяги" і, ще перебуваючи у СІЗО за вбивство, поповнював "злодійський общак".

В Одесі знов опинився за ґратами громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов, який у 2022 року був засуджений за вбивство на території лікарні українського спортсмена Сергія Лащенка, та встиг вже вийти на волю.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, про підозру за фактом вимагання, позбавлення волі та поширення злочинного впливу на території слідчого ізолятору (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 255-1 КК України) повідомлено іноземцю, який вбив відомого боксера.

За даними слідства, чоловік, будучи обвинуваченим та, у подальшому, засудженим за вбивство спортсмена, підтримуючи "злодійські традиції", отримав неформальний статус "бродяги".

"Він організовував вимагання грошей з жителів Одеси під вигаданими приводами неіснуючих боргових зобов’язань, щоб наповнити так званий "злодійський общак". Так, наприкінці липня минулого року, використовуючи свій вплив, зловмисник зі спільниками, які перебували на волі, вимагали у чоловіка повернення "боргу", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що до потерпілого вимагачі застосували фізичне насильство, заштовхали його до салону автомобіля, де здійснювали психологічний тиск. Побоюючись за своє життя, чоловік був змушений погодитись та віддав зловмисникам 1 тисячу доларів.

У прокуратурі уточнили, що "бродязі" наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт стосовно його трьох спільників, які безпосередньо "спілкувалися" із вказаним потерпілим, вже перебуває на розгляді в суді.

За даними регіонального главку Національної поліції, 32-річний зловмисник, перебуваючи у слідчому ізоляторі, спонукав і координував злочинну діяльність інших осіб, які знаходилися на волі. Зокрема, іноземець надіслав до жителя Одеси спільників віком 24, 28 і 29 років, один із яких має судимості за крадіжку та вбивство.

"Вони застосували до 23-річного потерпілого фізичне насильство, погрожували заподіянням тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням ножа", - кажуть у поліції.

Як уточнили в обласному управлінні СБУ, підозру зараз повідомили лідеру етнічного організованого злочинного угруповання, яке тероризувало і тримало в страху підприємців.

"Кримінальник на прізвисько "Бабаш", який перебував в Одеському СІЗО за вбивство, безпосередньо координував діяльність активних учасників угруповання.

"Так, наприкінці квітня цього року співробітники спецслужби отримали інформацію про причетність угруповання до викрадення і катування місцевого підприємця. Через погрози вбивством і завдання тяжких тілесних ушкоджень потерпілому зловмисники намагалися "вибити" з нього гроші", - розповіли в управлінні.

Лідеру та трьом учасникам угруповання суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, лідер угрупування ("бродяга") - громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов, який Малиновським районним судом Одеси 14 квітня 2022 року був засуджений до 14 років в'язниці за вбивство на території міської лікарні 28-річного українського спортсмена Сергія Лащенка. При цьому початком виконання покарання був день поміщення Гасанова до СІЗО, а це сталося по справі вбивства ще у жовтні 2015 року на території РФ. Згідно з "законом Савченко", строк перебування в слідчому ізоляторі подвоюється - день перебування в ізоляторі зараховується як два дні у виправному закладі.

"Тому засуджений дуже скоро опинився на волі - у грудні 2022 року. Дійсно, гроші він примудрився "вибивати" з підприємців, ще перебуваючи у СІЗО, як фігурант справи по вбивству Лащенко", - розповіло джерело.

Резонансне вбивство боксера Лащенко - що відомо

8 квітня 2015 року у середмісті Одеси сталася сварка між двома групами молодих людей. Зокрема, конфлікт почався вечорі на вул. Дерибасівській, під час якого була стрілянина. В результаті до Одеській міській лікарні №1 були доставлені три людини, які отримали вогнепальні поранення, в тому числі чемпіон Європи, майстер спорту з тайського боксу Сергій Лащенко. Через деякий час на територію лікарні увірвалися 8 осіб, один з них почав стріляти по вже пораненим людям. Лащенко отримав смертельне поранення в сонну артерію. Зловмисники зникли.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Пізніше за підозрою вбивстві у РФ затримали громадянина Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанова. На початку лютого 2017 року його доставили з Росії до Одеси. У травні 2018 року до Малиновського райсуду було передано обвинувальний акт. Суд тривалий час не починав розгляд справи у зв'язку із заявами підсудного про нібито нерозуміння ні української, ні російської мов. Адвокат потерпілої сторони заявляв, що робиться це для затягування процесу. Засідання часто переносилися через проблеми з перекладачами, які відмовлялися від участі в процесі.

На засіданні, що відбулося в липні 2021 року, Гасанов визнав, що стріляв у спортсмена, але стверджував, що цілився в ноги, а вбивство сталося випадково. Він також наполягав: зіткнувся в лікарні з Лащенком випадково, куди нібито прибув після конфлікту зі спортсменом для отримання медичної допомоги. Вирок - 14 років в'язниці - суд виніс лише у квітні 2022 року.

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