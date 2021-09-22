Він працював навіть в зоні АТО.

У Тернополі урочисто провели на пенсію лабрадора-ретривера на прізвисько Бім.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Бім брав участь у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах. Деякий час працював в зоні АТО зі своїм провідником.

"Більшу частину свого життя Бім служив Батьківщині, а тепер ми урочисто дякуємо нашому другові за службу і проводжаємо на заслужений відпочинок", - йдеться у повідомленні.

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"Він здатен був відшукати потерпілого в найекстремальніших умовах, міг знайти потерпілого у руїнах на чотириметровій глибині та відчути людину, котра знаходиться від нього на висоті до двох метрів! Свій професіоналізм лабрадор підтвердив, коли став наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах та кращим у національному чемпіонаті, де у темряві віднайшов потерпілого швидше, ніж інші собаки – лише за чотири хвилини!" - йдеться у повідомленні.

"Бім, твоя місія виконана з честю", - сказав начальник Головного управління Віктор Маслей на церемонії.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області пес врятував життя військовослужбовцям ЗСУ. Він натрапив на одну з радянських протипіхотних осколкових мін натяжної дії ПОМ-2 "Отек".

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Автор: Людмила Жерновська